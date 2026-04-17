Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, valiliğe gelişi sırasında Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Çelik, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette, Eskişehir'de yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik, yerel yönetim çalışmaları ve şehirde devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.