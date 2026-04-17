Düzce'de yaşanan üç büyük depremde ciddi hasar gören ve kayıp-kaçak oranı yüzde 54'lere ulaşan içme suyu şehir şebekesi baştan sona yenileniyor. Yeni altyapı çalışmaları kapsamında kayıp ve kaçaklar kurulacak DMA odaları sayesinde izlenerek kontrol altına alınacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından başlatılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bin 200 milimetre çapındaki ana isale hatları ile mahalleleri besleyecek daha küçük çaplı boruların döşendiği çalışmalar, Şehir Mezarlığı yolu ve Şıralık Mahallesi olmak üzere iki farklı noktada sürdürülüyor.

7 kilometreye yaklaştı

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner, yürütülen çalışmaların Düzce'nin en büyük içme suyu altyapı yatırımı olduğunu belirterek, yaklaşık 45 gündür devam eden proje kapsamında 6 bin 270 metre hattın döşendiğini ifade ederek, çalışmaların ilerleyen süreçte 6 farklı ekiple şehrin geneline yayılacağını söyledi. Toplamda 21 ay sürmesi planlanan projeyi hızlandırmayı hedeflediklerini kaydeden Tangüner, 'Yılbaşına kadar çalışmaların yaklaşık yüzde 70'ini tamamlamayı amaçlıyoruz' dedi.

Projede ana iletim hatları ile mahalleleri besleyecek küçük çaplı boruların eş zamanlı döşendiğini belirten Tangüner, bu sistem sayesinde muhtemel arızalarda tüm şehir yerine yalnızca belirli bölgelerin etkileneceğini vurguladı.

Düzce'nin 39 ayrı bölgeye ayrılacağını açıklayan Tangüner, her bölgede kurulacak DMA odaları sayesinde su giriş ve çıkışlarının anlık olarak izleneceğini, bu sayede kayıp ve kaçakların tespit edilerek önleneceğini ifade etti. Mahallelerde yürütülen çalışmalar öncesinde muhtarların bilgilendirildiğini belirten Tangüner, ayrıca hasta ve hassas durumdaki vatandaşların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Tangüner, yapılan yatırımla Düzce'nin önümüzdeki 50 yıl boyunca içme suyu altyapısında sorun yaşamamasının hedeflendiğini belirterek, vatandaşlardan çalışmalar süresince sabır ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.