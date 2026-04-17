Eskişehir'de bir döviz bürosunda iddiaya göre fazladan verilen para, yapılan haberlerin ardından müşteri tarafından iade edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü iş yerine gelen bir erkek müşteri, çalışan Lütfiye Topkaya'nın iddiasına göre 400 euro bozdurmak istemiş. Ancak 500 euro değerinde 5 bin 160 TL fazladan para veren Topkaya, karşısındaki müşteriye seslenerek mağduriyetini giderilmesini rica etti.

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olay sonrasında, fazladan para alan müşteri döviz bürosuna gelerek bir anlık dalgınlık sonucunda olayın gerçekleştiğini söyledi. Şahıs, parayı döviz bürosuna iade edip helallik aldı. Müşterinin yaptığı örnek davranış sonrasında mutlu olan Lütfiye Topkaya, İHA'ya teşekkür etti.

'Rahat bir uyku uyuyacağım'

Konuyla alakalı konuşan döviz bürosu çalışanı Lütfiye Topkaya, 'Geçen gün yaptığım işlem hatası düzeldi. Beyefendi bizzat kendisi getirdi. Anlayışı için çok teşekkür ederim. Ayrıca fotoğrafların paylaşılmasıyla ilgili de anlayışına sığınıyorum, benim için ciddi bir tutardı çünkü. Para kendisinin değilmiş, bir yakınına aitmiş. Fark eder etmez getirdi. Çok teşekkürler. Yok geçmedi, kendisi getirdi parayı verdi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben şu an çok iyi hissediyorum. Rahat bir uyku uyuyacağım. Evet, daha fazla dikkat ediyorum artık. Önceki günlerde üzüntüm devam etti. Biraz uyku problemi çektim' dedi.