Yadea, Motobike Istanbul'da yeni ürün ve çözümlerini sergileyecek.

Motobike Istanbul, 22-25 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Dünyanın önde gelen elektrikli iki tekerlekli araç markalarından Yadea, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapacağını duyurdu.

Marka, 22-25 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nin Hall 8'de 8-151 numaralı standında yeni ürün yelpazesini ve temel teknolojilerini sergileyecek.

Elektrikli mobilite alanında 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren şirketin ürünleri 100'den fazla ülkede satılıyor. Şirket, 40 binden fazla perakende satış noktası ve 100 milyonu aşan küresel bir kullanıcı kitlesi tarafından destekleniyor.

Kentsel ulaşım kullanıcılarının verimlilik ve maliyet öngörülebilirliğine giderek daha fazla önem verdiği bir dönemde, elektrikli iki tekerlekli araçlar pratik bir günlük çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görüyor. Şirket, tedarik verimliliğini ve duyarlılığını artırmak amacıyla Mart 2026 itibarıyla yerel üretime başladı.

Şirket fuarda iki amiral gemisi modelinin resmi olarak tanıtılacağı yeni bir ürün lansman etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Şirket, Türkiye'nin elektrikli mobilite ekosisteminin gelişimini desteklemeyi hedefliyor.