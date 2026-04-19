ADANA (İHA) - Adana'nın yerli sığır ırklarından 'Güney Sarısı'nın süt kalitesi ve verimi, üreticilerin yüzünü güldürürken, ırkın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı.

Yerli 'Güney Sarısı' sığır ırkının korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında üreticiler ile sektör temsilcileri bir araya geldi. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen programda, ilçede yetiştiricilik yapan Zafer Karabulut'un üretim tesisinde incelemelerde bulunuldu.

Toplantıda, yerli 'Güney Sarısı' ırkının süt verimi ve kalite özellikleri ele alınırken, elde edilen sütün katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Üreticilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında yetiştiricilere süt üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçede yaklaşık 2 bin 500 baş yerli 'Güney Sarısı' sığır varlığının bulunduğu belirtilirken, bu önemli gen kaynağının korunması, saf olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve elde edilen sütün ekonomiye kazandırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bölgede sayılarının 10 ila 15 bin arasında olduğu ifade edilen 'Güney Sarısı' ırkının, yemden yararlanma ve zorlu iklim şartlarına uyum kabiliyetiyle öne çıktığına dikkat çeken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, 'Melez ve yüksek verimli saf ırklarda 1 kilogram yeme karşılık ortalama 4 kilogram süt elde edilirken, bu ırkta bu oran 6 kilograma kadar ulaşabilmektedir' dedi.