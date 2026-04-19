Ticaret Bakanlığı ve Adana Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Adana İhracat Akademisi Eğitimi açılışı, Adana Sanayi Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplam 16 gün 60 saat sürecek eğitim programı, ihracat alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Açılışta konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Aralık 2025'te Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın katılımıyla imzalanan protokolün somut sonuç vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kıvanç, günümüz küresel ticaret ortamında yalnızca üretimin yeterli olmadığını vurgulayarak, nitelikli üretim, inovasyon ve bu süreçleri yönetecek insan kaynağının önemine dikkat çekti.

İhracat Akademisi'nin üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneği olduğunu belirten Başkan Kıvanç, programın gençler, girişimciler ve mevcut ihracatçılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Akademinin; gençleri uluslararası ticarete hazırlayan bir köprü, girişimciler için yeni pazarlara açılan bir rehber ve ihracatçılar için küresel dönüşümlere uyum sağlayacak bir destek mekanizması olacağını söyleyen Başkan Kıvanç, 'Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşüm gibi süreçlere uyumun da eğitimlerin önemli başlıkları arasında yer alması çok önemli. Bilgiyi katma değere, eğitimi dövize dönüştüren bu akademi; Adana'yı ihracatta bölgesel bir liderden küresel bir aktöre taşıyacak stratejik bir kaldıraç olacaktır' dedi. Başkan Kıvanç ayrıca, 'Projenin en başından itibaren bizlere vizyon katan ve desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a, Bakan Yardımcılarımıza, akademik birikimini sahaya yansıtan Çukurova Üniversitemize ve programımızın açılışını onurlandıran Sayın Mükerrem Aksoy'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy da konuşmasında, İhracat Akademisi projesinin Türkiye genelinde 15'in üzerine ulaştığını ve Adana'nın bu projeye dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Küresel ticarette son yıllarda önemli değişimler yaşandığını belirten Aksoy, artan korumacılık politikaları ve yükselen gümrük duvarlarının ihracatı daha zorlu hale getirdiğini söyledi.

Bu süreçte doğru bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi analiz edebilmenin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Aksoy, akademi kapsamında verilecek eğitimlerin katılımcıları küresel rekabete hazırlayacağını ifade etti. Programın, ihracat süreçlerini doğru analiz eden ve stratejik kararlar alabilen uzmanlar yetiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.