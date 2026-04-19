Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın girişimci Müşerref Üründü, üzüm bağlarını dolu, don ve güneşin zararlı etkilerine karşı özel tüllerle koruyarak hem verimi artırıyor hem de organik üretimi güçlendiriyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kasaplı Mahallesi'nde kadın girişimci Müşerref Üründü, eşi Mete Üründü ile birlikte 50 dönümlük alanda organik üzüm üretimi yaparken, bağlarını dolu, don, aşırı yağış ve güneşin zararlı etkilerine karşı özel tüllerle koruma altına aldı. Kurulan sistem sayesinde ürün kaybı en aza indirilirken, kalite ve verimde önemli artış hedefleniyor.

Ziraat teknikeri olan Müşerref Üründü, Alaşehir'in en önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümde doğallığı korumak ve kaliteyi artırmak amacıyla organik üretime yöneldiklerini belirtti. Üründü, yetiştirdikleri Alphonse Lavallée (Alfonse), Red Globe ve çekirdeksiz Sultaniye üzüm çeşitlerinde iklim şartlarının üretimi doğrudan etkilediğini ifade ederek, son yıllarda yaşanan dolu, ani yağış ve don olaylarının üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi.

Artan iklim risklerine karşı önlem almak zorunda kaldıklarını vurgulayan Üründü, 'Dolu, dakikalar içinde bir sezonun emeğini yok edebiliyor. Biz de bu riski azaltmak için bağlarımızın üzerini özel tüllerle kapladık' dedi.

Yaklaşık 40 dönümlük alanda uygulanan koruma sistemi sayesinde üzümlerin hem fiziksel zarar görmesinin hem de güneş yanıklarının önüne geçildiğini belirten Üründü, bu yöntemin aynı zamanda ani soğukları kırarak bitkinin strese girmesini engellediğini dile getirdi.

Kurulan sistemin sadece iklim şartlarına karşı değil, üretim sürecine de katkı sağladığını ifade eden Üründü, eşi Mete Üründü ile birlikte üretimi sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: 'Ziraat teknikeri ve kadın üretici olarak bağlarımızda organik üretim yapıyorum. Son yıllarda artan iklim değişiklikleri bizi dolu filesi kurmaya yönlendirdi. Çünkü dolu, dakikalar içinde bir sezonun emeğini yok edebiliyor. Biz de bu riski azaltmak için bağlarımızı koruma altına aldık. Dolu filesi sadece doluya karşı değil; ani soğukları kırıyor, yazın ise güneşin yakıcı etkisini azaltarak bitkinin strese girmesini önlüyor. Bu da daha sağlıklı bir gelişim sağlıyor. Aynı zamanda bu sistem, ürün zararını azaltarak ilaç ihtiyacını minimuma indiriyor ve organik üretime katkı sağlıyor. Kadın üretici olarak bu işi yapmak benim için çok kıymetli. Biz sadece üretmiyoruz; doğayı koruyarak, geleceği düşünerek üretmeye devam ediyoruz.'