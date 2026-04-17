Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki kız çocuğuna çarpıp ardından arkasına bile bakmadan kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin sıkı takibi sonrası yakalanırken, yaşanan kaza ise saniye saniye güvenlik kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Olay, kent merkezi Milli Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki kız çocuğuna o esnada hızla gelen bir motosiklet çarptı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, sürücü küçük çocuğa çarpmasına rağmen olay yerinde durmayarak kaçtı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulansta küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları birkaç saatlik incelemenin ardından kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen A.A.'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edilirken şahsa ve motor sahibine toplamda 128 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Kazada yaralanan küçük kız çocuğunun ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.