ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 'Güdümlü füze destroyeri USS Pinckney (DDG-91), abluka operasyonlarını desteklemek üzere bölge sularında devriye görevini sürdürüyor. Uygulanan abluka, İran'ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği tüm ticareti tamamen durdurmuş durumda' denildi.

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerginliği sürüyor. ABD ordusunun 13 Nisan'da İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatarak Tahran yönetimine siyasi ve askeri baskı kurmasının ardından, İran'ın 'Hürmüz Boğazı abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacak' açıklaması, tüm dikkatleri bölgeye çevirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 'Güdümlü füze destroyeri USS Pinckney (DDG-91), abluka operasyonlarını desteklemek üzere bölge sularında devriye görevini sürdürüyor. Uygulanan abluka, İran'ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği tüm ticareti tamamen durdurmuş durumda' denildi.

CENTCOM'dan yapılan ayrı bir açıklamada ise 'Amfibi çıkarma gemisi USS Rushmore (LSD-47)'da görevli denizciler ve deniz piyadeleri, Arap Denizi'nde abluka operasyonları yürütüyor' ifadeleriyle ABD Donanması'nın bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı.