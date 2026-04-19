Bartın'da anayolda seyir eden araç ile tali yoldan çıkan araç kafa kafaya çarpıştı. O anlar araç kamerasına yansırken, sürücülerden birinin ehliyeti bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası açıklanmayan ve Kozcağız'dan Bartın istikametine seyir eden bir araç, tali yoldan çıkan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Tali yaldan çıkan aracın ismi açıklanmayan sürücüsünün ehliyeti bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.