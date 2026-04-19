Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik (29) idaresindeki 63 EU 063 plakalı tır ile Halid Aydın (70) yönetimindeki 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Bekir Çıplak (92) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Halid Aydın ve Bekir Çıplak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.