Konya Büyükşehir Belediyesi, 22-26 Nisan tarihleri arasında '2. Konya Çocuk Kitap Günleri'ni çocuklarla buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın geçmişten bu yana ilmin, bilimin ve irfanın en önemli merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, bugün de geçmişinden aldığı ilhamla insanlığa ufuk açmaya devam ettiğini vurguladı.

'Konya kitapla dolu bir kültür şöleni yaşayacak'

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da bu ruha uygun şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Altay, 'Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkini düzenlediğimiz, çocuklarımızdan ve ailelerinden büyük ilgi gören Çocuk Kitap Günleri'mizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. 'Okumadığın gün karanlıktasın' sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizde; milyonlarca kitabın yanı sıra yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri, atölye çalışmaları ve çok sayıda etkinlik yer alacak. Konya Çocuk Kitap Günleri, Konya'mıza kitapla dolu bir kültür şöleni yaşatacak. Tüm minik okurlarımızı ve ailelerimizi yazarlarımızla buluşacakları, yeni kitaplar keşfedecekleri ve unutulmaz hatıralar biriktirecekleri bu güzel etkinliğe davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklerle eğlenerek öğrenecek

Anadolu'nun en büyüğü olma özelliğine sahip Çocuk Kitap Günleri, çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmek, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 22 Nisan'da kapılarını açacak ve beş gün devam edecek. Etkinlik kapsamında alanında uzman yaklaşık 60 yazar çocuklarla bir araya gelerek; imza günleri, söyleşiler ve etkileşimli buluşmalara katılacak. Ayrıca etkinlik boyunca; atölyeler, eğitici ve eğlenceli müzikaller, çeşitli yarışmalar ve çocuklara özel tasarlanmış fotoğraf çekim alanları ile zengin bir program sunulacak.

Program kapsamında; Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek atölye ve etkinlikler de yer alacak. Ayrıca Konya'nın merkez dışındaki 28 ilçesinden 75 farklı okuldan otobüslerle öğrencilerin etkinliğe katılımı sağlanacak. Böylece programın erişilebilirliği artırılarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşılacak.

2. Konya Çocuk Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 22 Nisan - 26 Nisan tarihleri arasında 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.