Konya'nın Karapınar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hizmete sunulan, ihtiyaç sahibi ailelerinin sıcak yemek yiyebileceği Gönül Sofrası Aşevi açıldı.

Gönül Sofrası Aşevinin açılışı Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının destekleriyle hizmete giren, ihtiyaç sahibi ailelerin gönül rahatlığıyla ücretsiz bir şekilde sıcak yemek yiyebileceği Gönül Sorası Aşevinin açılışında konuşan Kaymakam Öztürk, 'Toplumumuzun temelinde yardımlaşma ve dayanışma kültürü yer almaktadır. Gönül Sofrası Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza düzenli ve sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hizmet, sadece fiziki bir destek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettiren güçlü bir dayanışma örneğidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman vatandaşının yanındadır' dedi.

Programda yapılan duanın ardından kurdele kesilerek aşevi resmen hizmete açıldı.