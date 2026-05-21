Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından düzenlenen 'Selçuk Üniversitesi Ödülleri Töreni'nde akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilimsel ve toplumsal alanlardaki başarıları ödüllendirildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası başarı grafiğine ve üniversiteyi ileriye taşıyan mensupların emeğine dikkat çekti. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde akademik ve idari personel ile öğrencilerin çalışmalarını desteklemek ve başarılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ak, Prof. Dr. Haldun Soydal, Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Genel Sekreter Mustafa Karakışla, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, üniversitenin bilimsel üretim gücünün ve uluslararası görünürlüğünün her geçen yıl arttığını belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, 'Selçuk Üniversitesi olarak bilimsel çalışmanın hayatın içinde karşılık bulmasına büyük önem veriyoruz. Laboratuvarda üretilen bilginin topluma ulaşmasını; kampüste başlayan bir fikrin şehrimize, ülkemize ve insanlığa katkı sunmasını istiyoruz. 65 bini aşan öğrencimiz, 500 bine yaklaşan mezunumuz, güçlü akademik kadromuz ve araştırma altyapımızla Türkiye'nin önemli yükseköğretim kurumlarından biriyiz. Uluslararası kuruluşların dünya üniversiteleri sıralamasında 1001-1200 bandında, Türkiye'de ise 16. sırada yer alıyoruz. Uluslararası indekslerdeki bilimsel yayın sayımız 2025 yılında yüzde 21 artarak bin 950'ye yükseldi. TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerinde Türkiye birincisi olmamız da üniversitemizin araştırma ve proje kültüründeki başarısını ortaya koymaktadır. Ülkemiz yükseköğretim kurumlarının ve üniversitemizin son yıllarda elde ettiği tüm bu başarılarda; ortaya koyduğu vizyon, belirlediği hedefler ve sağladığı imkanlarla bizlere rehberlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

Üniversitenin başarısında emeği bulunan tüm mensuplara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 'Bir üniversiteyi güçlü kılan, o kurumun her kademesinde fedakarca çalışan insanların emeğidir. Bilimsel çalışmalarıyla uluslararası literatüre katkı sunan, proje üreten, patent geliştiren, toplumsal sorunlara çözüm arayan akademisyenlerimiz; görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren idari personelimiz ve üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesinin en büyük gücüdür. 51 yıldır bu köklü yükseköğretim kurumuna katkı sunan tüm mensuplarımıza, paydaşlarımıza ve bugün ödül alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Program kapsamında; Araştırma Performans, Proje, Yayın ve Atıf, Toplumsal Katkı, Üstün Başarı, Vefa Ödülleri ile Öğrenci Toplulukları ve Kulüp Faaliyetleri Ödülleri başta olmak üzere farklı kategorilerde ödüller takdim edildi.