Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, yeni sezon hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük başarılar ve Süper Lig'de 27. şampiyonluk olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmesiyle ilgili bir açıklama yapan Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan, sarı-kırmızılı camianın ortaya koyduğu birlik ruhuyla Türk sporunun lokomotifi olmaya devam ettiğini belirtti. Poçan 'Galatasarayımız inancın, emeğin, karakterin ve vazgeçmeyen bir camia ruhunun eseri olan tarihi bir sezonu daha şampiyonlukla taçlandırmıştır. Bu büyük başarıda emeği bulunan başta Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e, yönetim kurulumuza, Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve sezon boyunca takımının peşinden ayrılmayan büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.

'Yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa'

Galatasaray'ın Avrupa arenasında büyük hedeflere yürüdüğünü belirten Poçan, sarı kırmızılı takımın Dursun Aydın Özbek liderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi çok daha güçlü şekilde temsil edeceğine ve Avrupa'nın en büyük futbol sahnesinde adından söz ettireceğine yürekten inandıklarını ifade ederek 'Yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa' mottosuna dikkat çekti. Poçan, 'Aynı zamanda Süper Lig'de 27. şampiyonluk hedefiyle yeniden yola çıkıyoruz. Çünkü Galatasaray'ın ruhunda doyumsuz bir başarı arzusu, sarsılmaz bir kazanma kültürü vardır' ifadelerini kullandı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek Galatasaray Olağan Genel Kurulu'na da değinen Poçan, Dursun Aydın Özbek başkanlığında tek listeyle gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulun camiaya hayırlı olmasını diledi.

Zeki Cihat Poçan, açıklamasını Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'a üstün başarılar dileyerek tamamladı.