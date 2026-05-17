Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Türkmen yolu 91278. Sokak'taki Tuğçe Çöne Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 41 UR 678 plakalı otomobil ile H.Ü. yönetimindeki 42 AON 730 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.