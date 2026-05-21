Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerin Meram Aymanas Mahallesi'ne kazandırılacak 24'üncü şubesinin temeli düzenlenen programla atıldı.

Temel atma programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büyükşehir Belediyesi'nin son üç programının temel atma üzerine olduğunu hatırlatarak, 'Büyükşehir Belediyemizin dört programına gittik bir ayda. Üçü Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) idi. Geleceğimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, yani nesillerimizin ihyasıyla alakalı programlardı. Bu programların iki tanesi elhamdülillah Meram ilçemizdeydi. Bir önceki, Gödene'de LİMA ve Gençlik Merkezi'nin aynı binada olduğu bir hizmetti, bugün de Aymanas Mahallemizde. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'Belediyelerimizle koordineli çalışıyoruz'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal alanların eksikliğini tamamlama adına ilçe belediyeleriyle birlikte koordineli şekilde çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu arsanın temininde Meram Belediye Başkanımızın çok büyük katkısı oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah su basman seviyesine gelen binamızı bir an önce tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine açmış olacağız' dedi.

'Bugüne kadar 130 bine yakın öğrencimiz Bilgehanelerimizden faydalandı'

Bilgehanelerin Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli markalarından biri olduğunu belirten Başkan Altay, 'İnşallah Aymanas Bilgehane 24. Bilgehanemiz olacak. Hem merkezde hem merkezin dışındaki ilçelerimizde, özellikle ortaöğretim çağındaki çocuklarımızın okuldan sonra gelebildikleri, hem kendilerini okul müfredatı ile ilgili desteklediğimiz hem de kültür sanat faaliyetleriyle birlikte burada yetiştirmeye çalıştığımız bir yapımız. Bugüne kadar 130 bine yakın öğrencimiz Bilgehanelerimizden faydalandı. İnşallah planladığımız Bilgehanelerle birlikte sayının 30'u aşması için çalışmalar yürütüyoruz. Yine Lise Medeniyet Akademilerimiz de artık Konya'nın önemli markalarından biri haline geldi. Şu an itibariyle 9 LİMA'da eğitim veriyoruz. İnşallah bunun sayısını artırmakla ilgili de bir çaba sarf ediyoruz. Neslimizi ihya etme konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hakikaten tüm Türkiye'ye örnek işler yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek gençlik projelerinin İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İbn Haldun Akademi '26 Tema Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Altay, 'Geçtiğimiz hafta sonunda İbn Haldun Üniversitesi'nden Sosyal İnovasyon Ajansımız ve Kapsül Teknoloji Platformumuzla birlikte gençlik çalışmalarımız kapsamında bir ödül aldık. Aslında dışarıdan bakıldığında Konya'da bu faaliyetler daha net gözüküyor. İlköğretimden başlayıp üniversite çağına kadar öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz' değerlendirmesini yaptı.

'Gençliğin her alanında öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya gayret ediyoruz'

Başkan Altay, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerle ilgili projelerden de bahsederek, 'Sadece merkezde değil, merkezin dışındaki ilçelerimizde de faaliyetlerimiz devam ediyor. 5. sınıf öğrencilerimizin tamamını Bilim Merkezimize getirerek onları Bilim Merkezi ile tanıştırıyoruz. Merkezin dışındaki tüm 7. sınıf öğrencilerimize Konya'nın kültür ve medeniyet mirasını göstereceğimiz programlar gerçekleştiriyoruz. 11. sınıf öğrencilerimizin tamamını, yaklaşık 26 bin öğrencimizi 'Genç Seyyah' programı kapsamında hızlı trenle İstanbul'a götürüyoruz. Orada başta Ayasofya-i Kebir Camii olmak üzere İstanbul'un güzelliklerini keşfediyor ve ülkemizin geldiği nokta olan hızlı tren imkanlarını kullanıyorlar. 12. sınıf öğrencileri ve üniversite öğrencilerimiz için eğitim desteği imkanlarında bulunuyoruz. Yani, kapsayıcı bir anlayışla gençliğin her alanında öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tür hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kapsamında 21 ilçede 3. sınıf öğrencilerimize yüzme öğretiyoruz. 'Güle Oynaya Camiye Gel' ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu yıl da yaz aylarında 40 gün sabah namazına gelen çocuklarımız için bisikletlerimizi hazırlıyoruz. 100 binin üzerinde bisikletimizi çocuklarımızla buluşturmuş olduk. Yaz aylarında Genç KOMEK için arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı. Okulların kapanmasıyla birlikte inşallah Genç KOMEK'te kayıt almaya başlayacağız' ifadelerine yer verdi.

80 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek

Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında 2 milyon 300 bin vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, 'Aymanas Bilgehanesi yaklaşık 80 milyon lira maliyetle ilçemize kazandıracağımız bir hizmet olacak. 560 çocuğumuz bu hizmetten aynı anda yararlanabilecek. Ayrıca hafta sonu programlarıyla birlikte 1.000'in üzerinde çocuğumuza burada eğitim vermiş olacağız. Özellikle çalışan anneler için çok önemli bir imkan oluşturuyor. Okuldan kalan zamanlarda çocukların güvenli bir mekanda vakit geçirmeleri çok kıymetli ve önemli. Ayrıca Konyalılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Merkezde ve merkezin dışında nerede gençlikle ilgili bir çalışma yapsak kontenjanlarımız açılır açılmaz doluyor. Biz de bize gösterilen güvene layık olmak için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. İnşallah buradan, Bilgehanelerden yetişen çocuklar önce şehrimizi, sonra ülkemizi çok daha iyi bir geleceğe taşımış olacaklar. Temel atma törenimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'Bilgehaneler artık bu şehrin kurumsallaşmış markalarından bir tanesi haline geldi'

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, Bilgehanelerin artık şehrin kurumsallaşmış markalarından bir tanesi haline geldiğini belirterek, 'Hemen hemen artık birkaç mahallemizde bir tane Bilgehane var ve binlerce çocuğumuz buralardan faydalanıyor. İşte insanlara ve gençlere dokunan, onların geleceğini bugünden ören, imar eden hizmetler. Ben bir kez daha emeği olan herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük ve AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen'in de katıldığı programda Aymanas Bilgehanesi'nin temeli dualarla atıldı.