Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından cadde, bulvar, meydan, durak, hal ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı temizlik, çevre düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Aydın'ı temizliyor.

Parklar, yeşil alanlar, refüjler ve sosyal yaşam alanlarında gerçekleştirilen bakım faaliyetleri ile birlikte kentin dört bir yanında hummalı çalışma yürütülüyor. Gece gündüz sahada görev yapan ekipler, bayram süresince de vatandaşların huzuru ve konforu için çalışmalarını sürdürecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve 'Kurban Bayramı öncesinde ekiplerimiz tüm ilçelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Aydın için gece gündüz çalışmaya, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki hizmetleri aralıksız devam ediyor.