Sivas'ta aldığı alkolün etkisiyle pencereye çıkıp atlamaya çalışan kadın polise zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Camii Kebir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir biranın ikinci katındaki penceresine çıkan bir kadın bağırarak aşağıya atlamaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alkolün etkisindeki kadın, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde pencereden alınarak sepet yardımıyla aşağıya indirildi. Hastaneye gitmemek için polis ekiplerine direnen kadın, polis memurları tarafından güçlü ikna edilerek ambulansa konuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.