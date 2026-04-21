KTO 59. Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, yerel yönetimlerle birlikte ortaya konulan güçlü birliktelikle, sektörün sorunlarını ortak akıl ve istişareyle çözme gayretiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO), üyelerin sorunlarını ve taleplerini değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'na devam ediyor. Bu kapsamda son olarak KTO 59. Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı, KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, meslek komiteleriyle yaptıkları bu çalışmaların neticesinde oda olarak sektörlerin taleplerini yerine getirmeye, sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini söyledi. Yolcu taşımacılığı sektörünün; yalnızca bir hizmet alanı değil, şehirlerin sosyal ve ekonomik hayatını ayakta tutan stratejik bir sektör olduğuna vurgu yapan Başkan Öztürk, 'İnsanların işe, eğitime ve sosyal yaşama erişimini sağlayan bu alan, şehirlerin düzenli işleyişinin de temel unsurlarından biridir. Bu açıdan sektörümüzün gelişimi, sorunlarının çözümü büyük önem taşımaktadır. Şehrimizin birlik ve beraberliği sektörümüzün sorunlarının çözümüne büyük katkılar sağlamaktadır. Özellikle yerel yönetimlerimizin şehrimizin sorunlarıyla ilgili hassasiyeti, elimizi oldukça güçlendirmektedir. Bu güçlü birliktelikle, istişare mekanizmasını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde işleterek sektörümüzün sorunlarını çözme gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

KTO 59. Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Meslek Komitesi adına konuşan Komite Başkanı Mehmet Zahid Ayvaz da, komite olarak sektörün sorunlarına dönük yaptıkları çalışmaları anlattı.

Toplantıya; Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Dr. Hasan Görgülü ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Özkan Çetiner de konuk olarak katıldı.