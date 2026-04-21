Samsun'un Bafra ilçesinde çam kese böceği popülasyonundaki artışı, çam ormanları için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı.

Özellikle Kolay Mahallesi çevresindeki ormanlık alanlarda neredeyse her ağaçta görülen zararlı, ağaçların gelişimini olumsuz etkiliyor.

Edinilen bilgilere göre, kış aylarında daha belirgin hale gelen çam kese böcekleri, çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek ağaçların zayıflamasına ve zamanla kurumasına neden oluyor. Dallar üzerinde oluşan beyaz, pamuksu keseler ise hem doğa yürüyüşü yapan vatandaşların hem de sürücülerin dikkatini çekiyor.