Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarına yönelik güvenlik önlemleri artırıldı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, kent genelinde okulların çevresinde denetimlerini sıklaştırdı. Alınan tedbirler çerçevesinde, Konya genelindeki okul önlerinde polis ekipleri görevlendirildi. Öğrencilerin giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere gün boyunca sürdürülen uygulamalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, uygulamanın önleyici güvenlik anlayışıyla hayata geçirildiğini vurgularken, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.