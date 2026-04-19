Adana'da dün sulama kanalına giren ve kaybolan 16 yaşındaki çocuk bulanamadı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.İ. isimli yabancı uyruklu çocuk, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Kısa süre sonra İ.İ., gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda ve çevresinde arama çalışması başlattı. Kanalın suyu kesildikten sonra arama çalışmaları bugün de devam etti. Ancak çocuk hala bulunamadı.