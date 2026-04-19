Bulgaristan'da halk, son 5 yılın sekizinci genel seçimi için yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'da halk erken genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. Bulgaristan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre; yaklaşık 6,6 milyon seçmen için sandıklar yerel saatle 07.00'de açılırken, oy kullanma işlemleri 20.00'ye kadar devam edecek. Halk ülke genelinde 14 siyasi parti ve 10 koalisyondan 4 bin 700'den fazla aday ile bir bağımsız aday arasından 240 milletvekilini seçmek için oy kullanılacak. Yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşlarının oy kullanabilmesi için ise 55 ülke ve bölgede sandık kuruldu. Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla birlikte sandık çıkış anketlerinin yayınlanması, ardından da ilk sonuçların açıklanması bekleniyor. Ülkede yapılan kamuoyu yoklamalarına göre seçimde 3,3 milyondan fazla insanın oy kullanması bekleniyor.

Halk, tek parti hükümeti istiyor

Cuma günü yayınlanan bir seçim anketi, ülkenin istikrarsız koalisyon hükümetleri nedeniyle siyasi krizlerden kurtulamaması ve son 5 yıl içinde sekizinci kez genel seçime gidiliyor olması nedeniyle halkın yüzde 49'unun tek parti hükümeti talebi içinde olduğunu gösterdi.

Eski Cumhurbaşkanı Radev, başbakan adayı

Seçimde Bulgar hükümetinin istifasından bir ay sonra, ocak ayında kendi istifasını açıklayarak parti kuran eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev de yarışıyor. Rusya yanlısı olarak nitelendirilen asker kökenli siyasetçi, zayıf ve kısa ömürlü hükümet döngüsüne son verme ve ülkedeki yaygın yolsuzluğu ortadan kaldırma vaadiyle önemli bir halk desteğine ulaştı. Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkan ve Avrupa şüphecisi bir siyasi çizgiye sahip olan eski Cumhurbaşkanı Radev tarafından yeni kurulan İlerlemeci Bulgaristan (PB) partisi, anketlere göre yüzde 34 civarında oy alıyor.

Ukrayna politikasına karşı

Kendisini ülkedeki kökleşmiş mafyanın ve üst düzey siyasetçilerle mafya arasındaki bağlantının bir karşıtı olarak konumlandıran Radev, Çarşamba günü gerçekleştirilen son seçim mitinginde, 'yolsuz, oligark temelli yönetim modelini siyasi iktidardan uzaklaştırma' sözü verdi. Radev'in zafer kazanmasının Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne sadık partiler tarafından şekillendirilen dış politikasının değişmesine neden olabileceği öngörülüyor. Rumen Radev, bu yıl ocak ayı itibarıyla euro bölgesine katılan ve geçtiğimiz ay Ukrayna ile bir güvenlik anlaşması imzalayan ülkenin bu politikalarına karşı olmasıyla biliniyor.

PB'ye en yakın rakip yüzde 19 oy oranıyla 'GERB'

Anketlere göre, uzun süredir ülkenin en güçlü partisi konumunda olan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi'nin (GERB) oy oranı yüzde 19, Batı yanlısı Değişime Devam (PP) Partisi'nin oy oranı ise yüzde 12 ila 13 seviyesinde bulunuyor. Delyan Peevski liderliğindeki Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) oy oranı da yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Ülkede ekonomi politikalarına yönelik geniş çaplı protestoların ardından Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümetinin geçen yıl aralık ayında istifa etmesi üzerine genel seçim kararı alınmıştı. Jelyazkov hükümeti, 2024 yılı ekim ayında yapılan erken seçimin ardından geçtiğimiz yıl 16 Ocak'ta göreve gelmişti.

Ülkede 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında seçim yapılmıştı

Bulgaristan'da halk, siyasi krizler nedeniyle 2021'de üç, 2022 ve 2023 yıllarında birer, 2024 yılında ise iki defa genel seçimler için sandığa gitmek zorunda kalmıştı. Uzun süren koalisyon pazarlıkları ve parlamentoda güçlü bir konum elde edemeyen koalisyon hükümetlerinin etkisiyle siyasi partilere duyulan güvensizlik artmış ve ülkede birbiri ardına gerçekleştirilen seçimlere katılım da yüksek oranda azalma eğilimine göstermişti.