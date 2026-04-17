Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Bir araya geldiği esnafı dinleyen Kaymakam Mustafa Atış, kendileri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Dicle İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ile birlikte kırsal mahalleleri de ziyaret eden Kaymakam Atış, burada vatandaşlarla buluştu. Ziyaret ettiği kırsal Kelekçi, Değirmenli, Boğazköy ve Gelincik mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlarla yakından ilgilen Kaymakam Mustafa Atış, 'İlçedeki esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluştuk. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek istedik. Esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Şehrin ekonomisine yön veren esnafımızı ve ilçede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde vatandaş odaklı kaliteli kamu hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz' dedi.