Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyip 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan ve olayda kendisi de ölen İsa Aras Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli'nin, 1996 yılında uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1996 yılında A.B. (54) tarafından kurulan şirket üzerinden 100 Alman ve 300 Türk iş adamının yaklaşık 1 milyon TL (Eski TL 1 trilyon) dolandırıldığı suçlaması ile uluslararası dolandırıcılık davası açıldı. Davada o dönem emniyet amiri olan Uğur Mersinli'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi yargılandı. Yargılama devam ederken Mersinli'nin açığa alındığı, yargılamanın sonunda suçsuz bulunduğu ve mesleğe geri döndüğü öğrenildi.