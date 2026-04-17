Bilecik'te devam eden bir fabrika inşaatının çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı süren fabrikanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı üzerinde kiriş yerleştirme çalışması yapan 22 yaşındaki İ.Ö. isimli işçi, ayağının boşluğa denk gelmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine çakıldı. Ağır yaralanan işçi için olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, işçinin beyin kanaması şüphesi bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.