Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünya devi araç firmalarına kam mili üreten ESTAŞ, baharın habercileri olan leylekleri ağırlamaya başladı. Leyleklerin bacasında yuva yaptığı bir döküm ünitesinde üretim durduruldu.

Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından biri olan ve dünyaca ünlü araç firmalarına kam mili üreten ESTAŞ, çeyrek asırdır göçmen leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte birçok noktada leylekler görülmeye başladı. Güneyden göç eden leylekler, çeyrek asırdır yuvalarının bulunduğu ESTAŞ'a döndü. Çevreye duyarlı sanayi kuruluşu olan ESTAŞ, leyleklerin yuva yaptığı döküm ünitesinde üretime ara verdi. Fabrika yerleşkesinde birçok yuva yapan ESTAŞ yönetimi ve çalışanları, diğer yuvalara da leyleklerin gelişini beklemeye başladı.

'Leylekler bizim için bereketin sembolü'

Fabrika personelinin her yıl leylekleri heyecanla beklediğini ifade eden ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, 'Uzun yıllardır leylekler burayı ziyaret ediyordu, herkes sıkı bir şekilde takip ediyordu. Daha önce yuva yaptıkları yer üretim alanı olarak kullanılıyordu ama uzun süredir tamamen misafirlerimize ayırmış durumdayız. Türklerde doğa sevgisi vardır, taş, dağ, canlı cansız bir ruh olduğuna inanılır, mitolojik olarak da büyük bir anlam yükleriz. Doğa ile barışık olmayı da İslam dini bize öğretir. Doğa sevgisi ve sanayinin birleşmesi imkânsız görünüyor ama leyleklerimizin ısrarla buraya gidip gelmesi, ilgi göstermesi tesisimizin çevre dostu olduğunu gösteriyor. Bizim için de bereketin sembolü. Leylekler bize manevi destek oluyorlar. Vatanımıza, milletimize de bu şuuru aşılarsak ülkemize de bereketli olacağına inanıyoruz. Bu sene farklı yerlere de leylek yuvası koyuyoruz. Yavruları ile geliyorlar, başka yerlere de bakıyorlar. Biz rahatsız etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada çalışanlar da çok seviyor, kamera koyalım izleyelim diyorlar' dedi.