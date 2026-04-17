Pursaklar Belediyespor'un başarılı sporcusu Zümra Yurtseven, Yeşilay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 44 kilogram kategorisinde gösterdiği performansla şampiyon oldu.

Pursaklar Belediyesi, altyapıya verdiği önem ve genç yeteneklere sunduğu destekle Türk sporuna değer katmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyespor sporcusu Zümra Yurtseven, Yeşilay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 44 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak başarıya imza attı.

'Genç sporcumuz Zümra Yurtseven'in elde ettiği bu büyük başarı bizleri son derece gururlandırdı'

Zümra Yurtseven'in Türkiye şampiyonluğunun, Pursaklar'ın spora yaptığı yatırımın açık bir sonucu olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin 'Genç sporcumuz Zümra Yurtseven'in elde ettiği bu büyük başarı bizleri son derece gururlandırdı. Disiplini, azmi ve kararlılığı ile örnek olan evladımızı yürekten tebrik ediyorum. Pursaklar Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. İnşallah Zümra, ulusal ve uluslararası arenada da bizlere yeni gururlar yaşatacaktır. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve ailesini de kutluyorum' dedi.

Şampiyona boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli sporcu adayı, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.