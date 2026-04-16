Efeler Ligi Play-Off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği İstanbul Gençlik'e 3-0 mağlup oldu. Seride 2-0 geriye düşen Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 7-8 etabında karşılaşacak.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Maksim Buculjevic, Erhan Hamarat, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)

İstanbul Gençlik: Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Luciano Palonsky, Krisztian Padar, Morteza Sharifi, Sercan Yüksel Budak (Abdulsamet Yalçın, Mert Nevzat Güneş, Emre Berat Fırat, Christian Manuel)

Setler: 25-27, 25-27, 21-25