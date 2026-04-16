Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçına hazırlanıyor. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Volkan Demirel ile futbolculardan Ricardo Velho basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel: 'Takım olarak her şeyden memnunum'

Süper Lig'deki Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 'Önemli bir hafta. Rakipten bağımsız olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü biz kendi ihtiyacımız olanla ilgiliyiz. O yüzden de her maç olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Takım olarak her şeyden memnunum. Çalışıyoruz, arzumuz var. Baktığımızda evet puan alamadık, gol atamadık. Bunları içimde de öz eleştiri olarak yapıyorum ama bu demek değil ki bu hafta güzel bir skorla ayrılmayacağız. Biz takım olarak her maç olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sadece ihtiyacımız olan bir gol, bir skor, bir galibiyet. Bir puan bizi çok daha iyi yerlere getirecektir' diye konuştu.

'Onyekuru bizim oyuncumuz'

Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Onyekuru'nun kadro dışı kalma sebebinin performansından kaynaklı olduğunu dile getiren Demirel, 'Ben buradaki bütün oyuncuların sözleşmelerini okuyorum. Bütün oyuncuların sözleşmelerine bakıyorum. Şu anki profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Performansından memnun değiliz. Ben zaten her oyuncuyla ilgili hem yönetimim hem de başkanıma bir rapor sunuyorum. Buradaki inisiyatif tamamen benimle alakalıdır. Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim. Fakat bunun farklı şekilde lanse edilmesi şu an hem kulübümüze zarar verir hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, bir sene daha mukavelesi var' şeklinde konuştu.

'Galatasaray takımına karşı komple bir çalışma yaptık'

Galatasaray ile İstanbul'da oynanan maçta iyi bir performans gösterdiklerini, bunu bu hafta da göstereceklerini vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz Galatasaray takımına karşı komple bir çalışma yaptık, hazırladık. Sadece Osimhen için değil. Osimhen olsa da olmasa da ya da farklı oyuncular oynasa da oynamasa da ona göre bir plan program hazırladık. Eğer düşüncemizi, hazırlığımızı sahaya yansıtırsak ki bunu geçmiş maçlarda Galatasaray'a karşı yaptığımı düşünüyorum. Çok iyi oyunlar oynadık. En iyi şekilde hazırlanacağız ama kişisel olarak bir hazırlığım tabii ki var ama takım olarak bütüne bakıyoruz. Biz burada 24 saat yaşıyoruz düşünüyoruz. Beni sevmesinler. Benim için önemli değil ama bu kulübü sevsinler. Bu kulüp çok güzel bir kulüp. Ben de sevdiğim için buraya geldim. Ne sözleşmemde tazminat yazıyor ne de herhangi bir yüksek meblağ yazıyor.'

Ricardo Velho: '3 puan almak için bu maça çıkacağız'

Ricardo Velho ise 'Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Evimizde oynuyoruz. 3 puan almak için bu maça çıkacağız. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımızın motivasyonu yerinde. Herkes bu maçta kendini göstermeye çalışacak ve sezon sonunda da kümede kalma hedefimiz var. Bu açıdan da çok önemli bir maça çıkıyoruz. Büyük takımlara karşı oynadığınız zaman ekstra bir motivasyon her oyuncuda oluyor. Her hafta aynı hazırlandığımı düşünüyorum. Çünkü benim sporcu olarak bu kulübe bir borcum var ve bunu ödemem lazım' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Onyekuru takımdan ayrı antrenman yaptı.