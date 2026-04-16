Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Rigobert Song, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı makamlarında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Song, Başkan Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Otyakmaz'a Kamerun Milli Takımı forması takdim etti.

TFF Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Ediz Kıray ve Bilal Arslan'ın da yer aldığı ziyarette; TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Rigobert Song'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.