Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü: Farklı dönemlerde 3 kez kemer alan başpehlivanlarımıza da devlet sporcusu ünvanı verilebilir' dedi.

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, D-Smart'ta yayınlanan Spor Ajansı programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'Kırkpınar Ağası' olma hikayesini anlatan Özünlü, 'Babam, 'Kırkpınar Ağası' olmak istiyordu, rahatsızlanınca 'Bu işi sen yap' dedi. Aslında ben bu işe öyle başladım. Benden önceki kişi zaten ağabeyim Seyfettin Selim'dir. O yaşayan bir efsane, ağaların ağasıdır. Kendisi bu işi severek ve inanarak yapan birine bırakacağını söylemişti. Orada devraldığım iki miras var; önce buna uygun hareket etmek gerekiyordu' diye konuştu.

'Bu işi herkes açısından daha cazip hale getirmeliyiz'

Ufuk Özünlü, normal şartlarda Kırkpınar'da 3 kez üst üste şampiyon olan başpehlivanların altın kemerin ebedi sahibi olmasının yanı sıra 'Devlet sporcusu' ünvanını da kazandığı belirterek, 'Bu milli sporcu statüsüdür ve çok kıymetlidir. Ancak günümüzde altın kemeri almak çok zor olduğu için bu kurala farklı dönemlerde 5 kez kazananlarında altın kemerin ebedi sahibi olması konusunda değişiklik yapıldı. Uluslararası milli müsabaka tekrarlanma sıklığına dikkat edersek şahsi fikrim yağlı güreşin sürdürülebilirliği ve yetişen gençler içinde yağlı güreşi meslek olarak seçmesi açısından 3 yıl farklı dönemlerde Kırkpınar'da birinci olanlara devlet sporcusu ünvanı verilebilir. Başpehlivanlık 40'lı yaşlar kadar süren çok zor bir süreç. Bu işi herkes açısından daha cazip hale getirmeliyiz' açıklamasında bulundu.

'Yağlı güreş kendi içinde büyük bir saygı barındırır'

Yağlı güreşin birçok yönüyle diğer spor dallarından ayrıldığını belirten Özünlü, 'Er meydanı aslında insanın nefsi ile mücadelesidir. Bir meydan okumadır, cesarettir. Bizim güreşlerimizde aynı boyda olanlar arasında sıklet, kilo farkı ya da yaş farkının bir önemi yok. Kendi içinde büyük bir saygı barındırır; kazananın, kaybedenin elini öptüğü bir spor dalıdır. İngiltere'de şampiyon takımı rakibin alkışlaması gibi, bizde de bu centilmenlik 'ata sporu' ruhuyla hep vardı. Ben kişisel er meydanım olan iş hayatımdaki başarıyı buraya da taşımayı ve bu aile bilincini yukarı taşımayı seviyorum' ifadelerini kullandı.

'Matematik ve tarihe atıf yapmayı seviyorum'

Ağalık ihalelerinde verdiği rakamları ve içeriklerini de açıklayan Ufuk Özünlü, 'İlk ihaledeki 34 milyon 571 bin 952 TL rakamının bir anlamı var. 34, işimizin ve aşımızın olduğu İstanbul'u temsil ediyor. 57, babamın doğum yeri olan Sinop'u ifade ediyor. 1952 ise babamın doğum yılı. Babam ihaleye giremedi ama en azından rakamlarla adını tarihe yazalım istedim. İkinci ihalede verdiğim 40 milyon 664 bin 665 TL ise 40 rakamı Kırkpınar'dan, 664 ve 665 rakamları ise üst üste ağalık yaptığım yıllardan geliyor. Matematik ve tarihe atıf yapmayı seviyorum, önümüzdeki yıl yine sürpriz rakamlarım olacak' diye konuştu.

'Kırkpınar Ağalığı bambaşka bir şey'

'Kırkpınar Ağalık' kavramının zamanla değiştiğini belirten Özünlü, 'Ağalık çok zor bir iş, toplumda her zaman iyi bir karşılığı olmayabiliyor. Günde 50 kez yardım mesajı alıyorum, elimizden geldiğince yapıyoruz ama Kırkpınar ağalığı bambaşka bir şey. Kırkpınar, 665 yıldır süren bir gelenek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bir marka. Ben kendimi 'kurumsal bir ağa' olarak konumluyorum ve bu süreci kurumsal yapıda yönetmeyi seviyorum. Seyfettin ağabey daha otoriter ve geleneksel ağa yapısında. Tarzlarımız farklı olsa da cevaplarımız ve hedefimiz her zaman aynıdır' dedi.

'Önümüzdeki sezon futbol için 'Er Meydanı Sezonu' densin isteriz'

Ufuk Özünlü; futbol dünyasından Sadettin Saran, Ali Koç, İbrahim Hacıosmanoğlu gibi isimlerle görüştüklerini, gelecek ay da Dursun Özbek ile görüşeceklerini söyledi. Özünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sayın Ali Koç, başkan seçilseydi Antalyaspor maçında sahaya çıkan çocuklarımıza kıspet giydirecektik. Kendisi konuya çok ilgili ve bana bu geleneği tekrar anlattırdı. Vedalaşırken de kol bağlayarak güzel bir anımız oldu. Futboldaki herkesin mağdur olduğu ve şikayet ettiği bir ortam var. Artık geçmişe bir sünger çekilsin isteriz. Önümüzdeki sezon futbol için 'Er Meydanı Sezonu' densin isteriz, bu konuda her türlü desteği sunmaya hazırız. Geçtiğimiz hafta TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldik. Kendisi de ciddi bir güreşsever. Çok da destekliyor bizi. Bana Türk Milli Takım formasını takdim etti. Ben de onlara üzerine 'Ermeydanı' ve 'Kırkpınar Türkiye'dir' yazan atkımızı hediye ettim. İnşallah biz de milli takıma destek olmak ve onların da bize Er Meydanı'nda bir destek göstermesini isteriz.'

'Söz veriyorum 1 sene boyunca şahsi sponsorları olacağım'

Güreşin lig usulüne dönme kararıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Özünlü, 'Sponsorluk ve yayın geliri olmadan hiçbir spor büyümez. Onun için liglerin büyütülmesi gerektiğini söyledi. Eğer 4 büyük kulübümüzden biri yağlı güreş branşı açarsa, söz veriyorum 1 sene boyunca şahsi sponsorları olacağım' sözlerini sarf etti.

'Bu yıl Kırkpınar'da çok daha fazla seyirci deneyimi olacak'

Geçen yıl seyircilerin konforu ve ihtiyaçları için yapılan düzenlemelerin herkes tarafından takdir görmesi üzerine sorulan soruya, her anlamda seyirci açısından geçen yıla göre daha fazla hazırlık yaptıklarını söyleyen Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü seyirciyi daha fazla işin içinde tutacaklarını ve heyecanın dorukta yaşanacağı hazırlıklar yaptıklarını dile getirdi.