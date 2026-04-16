Fenerbahçe Beko, Euroleague'in normal sezonunun son maçında deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel'i 81-76 mağlup etti.

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

Asvel: David Lighty 8, Shaquille Harrison 25, Braian Angola 16, Paul Eboua 8, Bastien Vautier 4, Melvin Pierre Ajinça 8, Zachary Todd Seljaas, Edwin Jackson 2, Bodian Massa 5, Thomas Heurtel, Armel Traore

Başantrenör: Pierric Poupet

Fenerbahçe: Horton-Tucker 21, Biberovic 17, Boston Jr 10, Melli 7, Baldwin 6, Jantunen 6, Silva 5, Hall 4, Colson 3, Onuralp 2, Khem Birch

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 16-24

Devre: 42-48

3. Periyot: 50-70

Kaynak: İHA