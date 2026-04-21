Burhaniye ilçesinde, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra Burhaniye'ye yerleşen emekli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ali Sami Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaplan için Kocacamide düzenlenen cenaze törenine Balıkesir Valili İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Burhaniye Emniyet Müdürü Faik Karabaş, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kocacamide kılınan namazın ardından meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınan 85 yaşındaki Ali Sami Kaplan, Börülceköy Mezarlığında toprağa verildi. Emniyet Müdürü Kaplan, 1990'lı yıllar da Burhaniye Emniyet Müdürü olarak da görev yapmıştı.