Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Aile Destek Merkezi (ADEM) dönem sergisi yapıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sergide 45 kursiyerin el emeği ürünleri görücüye çıktı.

Burhaniye de Aile Destek Merkezinde( ADEM) düzenlenen dikiş ve el sanatları kurslarına katılan kadınların ürettiği takıdan elbiseye kadar çok ayıda ürün Cumhuriyet Meydanında görücüyü çıktı. Kendilerini geliştirmek ve kazanç elde etmek isteyen kursiyerler birbirinden güzel ürünleri ortaya çıkardılar. ADEM projesi, kadınların toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılmalarını teşvik ederken, el emeği ürünlerin sergilenmesiyle yerel sanat ve el sanatlarına da destek veriyor. Kurslara 45 kadının katıldığını kaydeden ADEM Koordinatörü Bilgi Kağan Sümbelli, 'Biz burada bir dikiş iki de el sanatları kursu açtık. Burada dezavantajlı hanımlara yönelik kurslarımız devam ediyor. Malzemeleri biz alıyoruz. Kadınlar üretiyor. 3 aylık dönemler halinde de bu şekilde sergiler açıyoruz. Buradaki satışlar da katınlar için kazanca dönüşüyor. Kurslarımız devam edecek' dedi. Kurs öğretmeni Tuba Çetinkaya da, 'Kadınlara yardım amaçlı kurslar veriyoruz. Güzel ürünler ortaya çıkıyor. Böyle açılan sergilerde de bunları satıyoruz. Kadınlar bunları satıp aile bütçelerine katkı sağlıyorlar' dedi. Kursiyerden Amine Çiçek ise, 'Adem kursuna katıldım. El sanatları kursumdayım. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bilmediğim görmediğim çok şeyi burada öğrendim. Kursa devam etmeyi düşünüyorum. Herkesi el sanatları kurslarımıza bekliyorum. Burada çeşitli ürünlerimiz var. Çok mutluyum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Herkesi kurslara bekliyorum' dedi