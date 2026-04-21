Ayvalık'ın kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan Küçükköy Teferiç Şenlikleri, bu yıl da dopdolu programıyla dokuzuncu kez baharın coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. 'Baharda şenlik bir başka!' mottosuyla düzenlenecek etkinlikler, 8-10 Mayıs tarihleri arasında üç gün boyunca ziyaretçilere müzik, dans ve kültür dolu anlar sunacak.

Küçükköy'ün tarihine, kültürüne ve ruhuna yakışır bir buluşmaya ev sahipliği yapacak şenlikler için heyecan şimdiden yükselirken, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Başkan Ergin, Teferiç Şenlikleri'nin artık yalnızca Küçükköy'ün değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların da ilgiyle takip ettiği, gelenekselleşmiş büyük bir buluşma haline geldiğini söyledi..

Şenlikler, 8 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Küçükköy Belediye Hizmet Binası önünden Cami Avlusu'na uzanacak yürüyüşün ardından resmi açılış gerçekleştirilecek. Gün boyunca halk oyunları gösterileri ve stant ziyaretleriyle sürecek etkinlikler, akşam saatlerinde Ağaçaltı'nda düzenlenecek mini konserlerle devam edecek. Günün finalinde ise saat 21.00'de Cenk Bosnalı Balkan Akustik Konseri sahne alacak.

9 Mayıs Cumartesi günü şenlik coşkusu Küçükköy sokaklarına taşacak. Gün boyunca farklı noktalarda düzenlenecek köşe başı sokak konserleriyle müzik her köşede yankılanacak. Çocuklar için Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek geliştirici teknolojiler atölyesi gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde kültür ve sahne etkinlikleri izleyicilerle buluşacak.

Yöresel kıyafetler defilesi, halk oyunları ve ritim grubu gösterilerinin ardından gün, saat 21.00'de Sevim Kahya ve SakoBand Orkestrası konseriyle sona erecek. Şenliklerin son günü olan 10 Mayıs Pazar'da ise köşe başı sokak konserleri gün boyu devam ederek Küçükköy'ün farklı noktalarında ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşatacak.

Üç gün boyunca gezici konserler ve sokak atölyeleriyle renklenecek Teferiç Şenlikleri, hem bölge halkını hem de kenti ziyaret eden misafirleri bir araya getirerek baharın enerjisini paylaşmayı amaçlıyor. Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler, Küçükköy'ün tarihi dokusu içinde kültür, sanat ve eğlenceyi buluşturarak unutulmaz bir deneyim sunacak.