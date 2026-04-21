Anadolu'nun manevi önderlerinden Ahmed-i Turan Gazi türbesi, birlikte şehit düştüklerine inanılan Abdulhahap Gazi gibi başka bir hakim tepede ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'a yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik mevkiinde, kaplıca alanına hakim yüksek bir tepe üzerine bulunan Ahmed-i Turan Gazi Türbesi, hem tarihi hem de menkıbevi yönüyle dikkat çekiyor. Türbe, kaplıca içerisinden geçen derenin karşı yakasındaki kayalıklar üzerinde yer almasıyla da ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor. Bölge halkının ve şehir dışından da giden misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği türbede, ziyaretçiler ibadet edip dualar ediyor. Ahmed-i Turan Gazi hakkında anlatılan rivayetler de nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Türbe, bulunduğu konum itibarıyla Soğuk Çermik manzarasına hakim yapısıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ahmed-i Turan Gazi kimdir

Battal Gazi'nin silah arkadaşlarından biri olan Ahmed-i Turan Gazi'nin hayatı, Battal-namelerin giriş bölümünde yer alıyor. Rivayetlere göre Ahmed-i Turan Gazi, Abdülvahabi Gazi ile birlikte Rum askerlerine karşı savaşırken Hicri 113 (Miladi 731) yılında Soğuk Çermik civarında şehit düştü. Halk arasında anlatılan bir diğer rivayete göre ise Ahmed-i Turan Gazi'nin aslında Rum asıllı olduğu ve savaş sırasında taraf değiştirdiği ifade ediliyor. Anlatıya göre, Türk ordusunun başında Abdülvahabi Gazi, Rum ordusunun başında ise 'Toraman' adıyla Ahmed-i Turan Gazi bulunuyordu. Gün boyu süren çetin savaşın ardından gece olunca çatışmaların durduğu sırada Ahmed-i Turan Gazi'nin Abdülvahabi Gazi'nin yanına giderek Müslüman olmak istediği ve kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i kabul ettiği rivayet ediliyor.

Şiddetli çatışmaların ardından şehit düştüler

Bu gelişmenin ardından Ahmed-i Turan adını alan komutanın, Türk ordusu safında eski ordusuna karşı savaştığı ve yaşanan şiddetli çatışmaların ardından her iki komutanın da şehit düştüğü belirtiliyor. Öte yandan, bölgedeki Başıbüyük köyü yakınlarında bulunan ve özel taşlardan yapıldığı ifade edilen mezarların, söz konusu savaşta hayatını kaybeden Rum askerlerine ait olabileceği değerlendiriliyor.

'Ziyarete geldik'

Adana'dan Sivas'a giden türbeyi ziyaret eden Fatih Çevik, 'Sivas'ta akrabalarımızı ziyarete geldik. Onların vesilesiyle Ahmed-i Turan Gazi'yi ziyarete geldik. Çok güzel bir yer, Sivas'a özgü bir yer burası. Soğuk Çermik manzarası çok güzel. Gelmişken Ahmed-i Turan Gazi'yi gelip ziyaret edelim dedik. Buraya gelince kim olduğunu daha iyi öğrendik. Sivas çok güzel bir şehir, herkesin gezmesini tavsiye ederim.