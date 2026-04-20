Sivas'ta etkili olan yoğun yağışların ardından baraj kapaklarının açılmasıyla Kızılırmak taştı, Zara ilçesine bağlı Canova köyü sular altında kaldı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, kar sularının erimesi barajlardaki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. İmranlı Sulama Barajı'nda doluluk oranının artması üzerine tahliye kapakları açılırken, bırakılan su Kızılırmak'ta taşkına yol açtı. Meydana gelen taşkın sonucu Zara ilçesine bağlı Canova köyü yerleşkesi sular altında kaldı. Köyde birçok ev su baskınına maruz kalırken, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Köye ulaşımı sağlayan yolun da sular altında kalması nedeniyle köye giriş ve çıkışlar güçleşti. Köy halkı, ulaşımını traktörlerle sağlamaya çalışırken, durumun Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, hem tahliye çalışmalarını yürütmek hem de su seviyesini kontrol altına almak için çalışma başlattı.

'Her tarafı su bastı'

Yaşanan su taşkını nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden köy sakinlerinden Nurettin Cantürk, 'Bütün su geldi, her tarafı bastı. Araziyi ve evleri de bastı her şey açıkta görünüyor. Zararımız çok fazla. Traktörler battı ve çıkaramıyorlar. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Kurtarabildiğimizi kurtardık, kurtaramadıklarımız öyle duruyor. Allah'tan gelen bir afet, bilemiyoruz nasıl olacak' dedi.