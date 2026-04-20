Sivas'ta ilkbahar ayının gelmesiyle birlikte mantar toplamak isteyen vatandaş, arazide kar sürprizi ile karşılaştı.

Sivas kent merkezinde yaşayan İbrahim Kama, ilkbaharın gelişiyle birlikte mantar toplamak istedi. Aracı ile birlikte Karaçayır köyüne giden Kama, köyün yüksek kesimlerine çıktı. Arazide kar sürprizi ile karşılaşan İbrahim Kama, o anları kaydetti. Nisan ayında yağan kar karşısında şaşıran Kama, 'Herhalde bu yıl Sivas'a yaz gelmeyecek' dedi.

Öte yandan, arazide kar yağışını görüntüleyen İbrahim Kama, sürü halinde gezinen domuz sürüsünü de cep telefonu ile kaydetti.