Malatya'da gece saatlerinde ağıla giren kurt, yaklaşık 30 koyunu telef ederken 15'ini de yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Paçikan Mahallesi Bozburun mezrasında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre bölgede hayvancılık yapan Hasan Aksüt'e ait ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Sabah saatlerinde fark edilen olayda yaklaşık 30 koyun telef olurken, 15'i ise yaralı halde bulundu.Kurdun gece saatlerinde ağıla girdiğini tahmin ettiklerini belirten Parçikan Mahalle Muhtarı Mustafa Ateş, 30 ila 35 hayvanın telef olduğunu, yaklaşık 15 hayvanın ise yaralı olarak tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.