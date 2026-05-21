Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 23 LL 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 06 DS 4491 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada hafif şekilde yaralanan bir çocuğa, ailesinin isteği üzerine hastaneye kaldırılmadan ambulansta müdahalede bulunuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.