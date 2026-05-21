DÜZCE (İHA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla evinin bir bölümüne iklimlendirme sistemi kurarak, yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Beyköy Beldesi'nde M.U isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı, kullandığı ve bulundurduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği baskında şahsın evinin bir bölümüne özel iklimlendirme sistemi yaparak kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Evde yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 3 litre kimyasal gübrei İklimlendirme sistemi muhteviyatı ele geçirildi. Olay ile ilgili göz altına alınan M.U. hakkında adli işlem başlatıldı.