Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317 bin 285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesinde bir araçta yüklü miktarda narkotik madde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu aracı tespit etti.

Durdurulan araçta yapılan aramada 317 bin 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında 'Narkotik veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.