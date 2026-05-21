Suudi Arabistan'da Teknik Direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Pro Lig'de Damac'ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada 2 kez fileleri sarsan Cristiano Ronaldo ise bu ligde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Riyad derbisinde 90+8'de yediği golle şampiyonluğu son haftaya bırakan Al Nassr, Damac FC'yi konuk etti. Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi 34. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen maçın 52. dakikasında Kingsley Coman sağ kanattan getirdiği topla ceza yayına ilerledi ve yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip VAR kontrolüyle kazandığı penaltıda 58'de skoru 2-1'e getirse de Al Nassr, 63. dakikada golü buldu. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristiano Ronaldo, dar açıdan topu filelere gönderdi. Maçın 81. dakikasında Ronaldo, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 86'ya yükselten sarı-mavililer şampiyonluğunu ilan etti.

Al Hilal, namağlup 2. oldu

Aynı saatle başlayan ve şampiyonluk yarışı veren Al Hilal, Al Fayha'yı deplasmanda yenerek 84 puanla sezonu ikinci bitirdi. İtalyan teknik adam Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı ve milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in de formasını giydiği Al Hilal, sezonu namağlup tamamladı. Bu süreçte 25 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

Jorge Jesus, son 3 yılda 2. kez şampiyon

Teknik adamlık kariyerinde 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, 2024 yılında Al Hilal ile elde ettiği şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan'da 2 farklı takımla şampiyonluk yaşadı. Jesus, Temmuz 2025'te geldiği Al Nassr'ı ilk sezonunda şampiyon yaptı.

Al Nassr'ın ligde 11. şampiyonluğu

Son yıllarda yapılan yatırımlar, yıldız futbolcu transferleriyle dikkat çeken Al Nassr, 6 sezon sonra Pro Lig'in en büyüğü oldu. Riyad ekibi, 2018-2019 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından mutlu sona ulaştı. Cristiano Ronaldo başta olmak üzere kadroda bulunan Sadio Mane, Joao Felix, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman gibi yıldız futbolcular da Al Nassr'da ilk şampiyonluklarını elde etti.

Al Nassr, tarihinde 11. lig şampiyonluğunu kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal 21 şampiyonlukla zirvede yer alırken, Al Ittihad'ın 14, Al Ahli'nin 9 şampiyonluğu bulunuyor.

Ronaldo, Arabistan'da da şampiyonluk yaşadı

Cristiano Ronaldo, bireysel ve kulüp başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibine imza atan Ronaldo, Pro Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bu takımda ilk kupasını 12 Ağustos 2023'te Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde almıştı. 41 yaşındaki futbolcu kariyerinde Manchester United (İngiltere Premier Lig), Real Madrid (İspanya La Liga), Juventus'un (İtalya Serie A) ardından Al Nassr ile de lig şampiyonluğuna ulaştı. Cristiano Ronaldo, bu sezon ligde 30 maçta 28 gole imza attı.

41 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde bugüne kadar 129 gole imza atarken, kariyerinin 973. golünü de şampiyon olduğu mücadelede ulaştı.

En golcü Ronaldo

Al Nassr bu sezon ligde oynadığı 34 maçta rakip filelere 91 gol gönderirken, kalesinde 28 gol gördü. Bu süreçte Cristiano Ronaldo 28 golle takımının en golcü ismi oldu. Vatandaşı Joao Felix 20 gol, 13 asistle ön plana çıkarken, Kingsley Coman 10 gol, 10 asist, Sadio Mane de 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.