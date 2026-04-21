Ligi ikinci sırada tamamlayan Eskişehirspor, play-off 1. turunda oynayacağı Balıkesirspor maçı için hazırlık yapıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşılaştığı Alanya 1221'i 1-0 yenerek 71 puanla ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Toplam 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak Eskişehirspor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Play-off 1. turunda Balıkesirspor ile sahaya çıkacak olan siyah-kırmızılı ekip, maç hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor - Eskişehirspor karşılaşması 24 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00'de Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 28 Nisan 2026 tarihinde yine aynı saatte Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapılacak.