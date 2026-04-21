Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan 2026 günü Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in polisteki 3 günlük sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 11 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, önce İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

Sonrasında Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak kara yoluyla Erzurum'a getirilmişti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek süre ile beraber 3 günlük sorgusu tamamlanan Tuncay Sonel, savcılıktaki sorgusu için Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.