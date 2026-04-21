Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Springer Nature Yazar Semineri' gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, araştırmacıların uluslararası alanda görünürlüğünü ve yayın başarılarını artırmayı hedefleyen 'Springer Nature Yazar Semineri: Yayın Şansınızı Nasıl Artırırsınız?' konulu etkinlik düzenlendi. Seminere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kemal Gergin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmacı Selin Şencanlı tarafından sunulan programda, uluslararası prestijli dergilerde yayın yapma şansını artırmaya yönelik stratejiler ele alındı. Ayrıca TÜBİTAK ve Springer Nature Açık Erişim Anlaşması kapsamında sunulan ücretsiz yayın imkânları ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Etkinlikte, bilimsel yazıların güçlendirilmesi, makale kabul oranlarının artırılması ve araştırma etkisinin uluslararası düzeyde genişletilmesine yönelik önemli noktalar da paylaşıldı.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından konuşmacı Selin Şencanlı'ya teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.