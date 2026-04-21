Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Kayıboyu Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından Kayıboyu Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Subaşı, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Kayıboyu Mahallesi Muhtarı Salih Yıldız'ın da eşlik ettiği incelemelerde, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede doğalgaz, altyapı ve enerji bağlantı hatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları hız kazandı. Bu çerçevede 8 bin 500 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşemesi yapılırken, binlerce metre bordür taşı çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca yeni cadde ve sokaklar ulaşıma açılarak mahalle ulaşımı daha konforlu hale getirildi. Mahallede sokak ve cadde isim tabelaları yenilenirken, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme ve bakım çalışmaları yapıldı.

Nahalle sakinlerinin talebi üzerine yeni durak konuldu

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye ayrıca yeni bekleme durağı konuldu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Subaşı, önümüzdeki dönemde yeni çalışmaların da gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev'in de bulunduğu incelemelerde vatandaşlardan gelen halk dolmuşu talepleri de değerlendirilerek çözüme kavuştu.

Başkan Subaşı mahalle sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı

Mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Subaşı, ev ziyareti yaparak sakinlerle çay içti, sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Subaşı, aile üyeleri ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Bilecik Belediyesi'ne bağlı birçok birimin personeliyle birlikte mahalle için seferber olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, mahallede güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

'Şu ana kadar böyle hizmet görmedik'

Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Şu ana kadar böyle hizmet görmedik' ifadeleriyle Başkan Subaşı ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Salih Yıldız da gerçekleştirilen çalışmaların mahalle için büyük önem taşıdığını ifade ederek memnuniyetini dile getirdi.