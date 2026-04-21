Bilecik Belediyesi tarafından yapılan kitap kafeler, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye örnek gösterildi.

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen kitap kafeler, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen forumda iyi uygulama örneği olarak öne çıktı. Türkiye genelinden 700'ün üzerinde belediyenin başvurduğu programda Bilecik Belediyesi de başarılı projeleriyle dikkat çeken kurumlar arasında yer aldı. 69 belediyenin sunum yapmaya hak kazandığı forumda, Bilecik Belediyesi'ni temsilen Eğitmen Sevgi Akkoy katılarak kitap kafe projelerini anlattı. Yapılan sunumda, özellikle öğrenciler başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden çalışmaların detayları paylaşıldı. Bilecik Belediyesi tarafından şehir genelinde Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe, Hürriyet Mahallesi Kitap Kafe ve Sanat Sokağı Kitap Kafe olmak üzere üç ayrı noktada hizmet veriliyor. Zengin kitap içerikleri, sessiz çalışma ortamı ve çeşitli ikramlarla dikkat çeken kitap kafeler, özellikle sınav dönemlerinde yoğun ilgi görüyor. Ayrıca üniversite öğrencilerine sınav dönemlerinde ücretsiz çorba ikramı yapılarak sosyal destek sağlanıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, projelerin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Eğitime ve gençlerimize yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Kitap kafelerimizin Türkiye'ye örnek gösterilmesi bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.